Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо
Торнадо не может образоваться в России, поскольку это явление характерно исключительно для климата и природы США. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Торнадо — явление, характерное исключительно для США, поэтому жителям Москвы и России в целом не стоит опасаться его появления. В некоторых СМИ можно встретить термин «русский торнадо», но это скорее журналистский оборот, пояснила синоптик. По словам Паршиной, климатические и природные условия Америки существенно отличаются от российских, поэтому в нашей стране возможны ураганы и смерчи, но не торнадо.
Торнадо представляет собой мощный атмосферный вихрь с воронкообразной формой, который возникает при определённых климатических условиях, характерных преимущественно для Соединённых Штатов. Смерч, в свою очередь, является локальным атмосферным вихрем, который может наблюдаться в России, особенно на юге и Черноморском побережье. Однако из-за различий в климате и географии он не достигает такой силы и масштабов, как американский торнадо.
