«Антибиотики на всякий случай»: Врач объяснила, что делать, если в семье кто-то заболел

10 сентября 2026, 12:09

Врач Сорока: антибиотики «на всякий случай» принимать запрещено

Фото: IStock/Svetlana Verbitskaya

Когда один член семьи подхватывает ОРВИ, остальные в панике начинают пить таблетки «для профилактики». Однако врачи считают это опасной ошибкой.





Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» рассказала, что при заболевании большинство людей действуют по сценарию, который не только не помогает, но и ослабляет организм здоровых членов семьи.





«Нужно больному человеку дать покой в первую очередь. Заболевший родственник освобождается от домашней работы, от прогулок с собакой и, естественно, сам должен освободить себя от дополнительных нагрузок, и уж тем более от физических», — предупредила она.

«Что категорически делать нельзя — это лечить вирусные заболевания антибиотиком. К сожалению, до сих пор вижу часто на практике: у нас дома кто-то заболел, и мы все для профилактики выпили антибиотик. Антибиотиками мы лечим бактериальную инфекцию, которая может присоединиться после перенесённой вирусной инфекции. Но антибиотик назначает врач, и, пожалуйста, не применяйте их самостоятельно», — подчеркнула Сорока.

«Если заболевание самостоятельно не проходит в течение трёх-пяти дней, нет явного улучшения, есть сильно выраженные симптомы (устойчивая высокая температура, выделения из носа, боли в ушах) — тогда нужно бежать к врачу», — резюмировала врач.