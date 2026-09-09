«Сложно бороться»: Врач назвала неочевидную причину набора веса осенью

09 сентября 2026, 19:13

Врач Сорока: осенью мы набираем вес из-за маленькой подвижности

Фото: istock/Anna Reshetnikova

С приходом холодов привычный уклад жизни незаметно трансформируется: дневной свет уступает место сумеркам, а прогулки на свежем воздухе — уюту закрытых пространств. Эти внешние изменения часто влекут за собой внутренние корректировки, которые мы склонны списывать на физиологию, хотя корень проблемы лежит куда ближе к бытовым привычкам.





Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» затронула болезненную осеннюю тему — набор веса. Оказалось, что здесь причина не в «замедленном метаболизме», как многие думают, а в банальной смене привычек.





«Скорее замедляется наша двигательная активность. С улицы мы перемещаемся в закрытые помещения — рестораны, кафе или домой, где очень легко ходить до холодильника. Уменьшение активности и желание поесть калорийного для восполнения энергии», — сказала она.

«Даже небольшой профицит калорий на ежедневной основе в течение месяца-двух-трёх за зимний период даёт набор лишней массы тела, с которым потом очень сложно бороться. Люди расслабились, стали радовать себя едой, а к Новому году вдруг вспомнили, что надо бы надеть вечернее платье, и начинают излишние старания, которые тоже не полезны», — резюмировала врач.