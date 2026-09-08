Сомнолог рассказал, как перестроить режим на осень
Сомнолог Новиков: взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки
Осенью из-за сокращения светового дня многих россиян начинает клонить в сон, и это не связано с ленью или усталостью после лета. Об этом рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.
В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что при сокращении светового дня организм получает меньше яркого освещения утром и днем. Главную роль играет мелатонин — гормон, который участвует в регуляции цикла сна и бодрствования. В темное время его уровень повышается, а при утреннем свете — понижается.
«Осенью сочетание более короткого светового дня и недостатка яркого света в помещении может сдвигать привычный режим. Человек раньше начинает ощущать сонливость, а утром организму может требоваться больше времени для перехода в состояние бодрствования», — отметил Новиков.
В этой связи сомнолог посоветовал постепенно закреплять стабильное время подъёма и отхода ко сну. Взрослым необходимо спать не менее 7–9 часов. При пробуждении важно открывать шторы и включать свет. Это даст мозгу сигнал о начале дня. Днем надо стараться проводить больше времени на свежем воздухе. Вечером — приглушать освещение, особенно за два часа до сна.
При этом Новиков призвал не компенсировать недосып с помощью кофе и не принимать мелатонин, витамины или другие добавки «для адаптации к осени» без назначения врача.