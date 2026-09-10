Врач дал советы по профилактике инфаркта в разном возрасте

10 сентября 2026, 11:30

Врач Араиза: До 30 лет профилактика инфаркта — это предотвращение факторов риска

Фото: iStock/Foremniakowski

Кардиолог Диего Араиза дал людям разных возрастов несколько советов по профилактике инфаркта. Об этом пишет издание Deia.