Врач дал советы по профилактике инфаркта в разном возрасте
Кардиолог Диего Араиза дал людям разных возрастов несколько советов по профилактике инфаркта. Об этом пишет издание Deia.
Специалист подчеркнул, что для людей до 30 лет основная цель — избежать факторов риска. Он рекомендовал отказаться от курения и использования электронных сигарет, заниматься кардиоупражнениями, выполнять силовые тренировки, а также сократить потребление сахара и ультраобработанных продуктов.
Врач отметил, что в возрасте 30-50 лет профилактика включает контроль ключевых показателей, таких как артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина и гликированного гемоглобина. Важное значение также имеют качественный сон и регулярные физические нагрузки.
После 50 лет, особенно если назначены статины и препараты для снижения артериального давления, важно строго придерживаться схемы лечения, добавил кардиолог. На этом этапе особое внимание следует уделить питанию, в частности, придерживаться средиземноморской диеты. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, учитывая индивидуальные факторы риска, заключил Араиза.
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