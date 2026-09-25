«Антибиотики не всегда вредят»: Врач развеяла мифы о лечении осенних простуд

25 сентября 2026, 17:12

Врач Лапа: иногда без антибиотиков не вылечиться

Фото: iStock/Ladanifer

Многие россияне, столкнувшись с затяжными симптомами простуды, предпочитают лечиться самостоятельно, опасаясь антибиотиков и следуя советам из интернета. Оправданы ли этот страх и опасения?





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что люди часто боятся принимать антибиотики, считая их безусловно вредными, однако стоит смотреть на ситуацию шире.





«А почему вы решили, что у нас антибиотики обязательно навредят? Сейчас 50% аллергиков, а они — люди особенные, у них уже гиперреакция иммунной системы на всё. У таких пациентов любое воспаление протекает тяжелее, и иммунитету нужно помогать убирать воспалительные агенты. В противном случае болезнь может затянуться на неопределённый срок», — сказала она.

«Нужно отказаться от использования неподходящих средств. Например, при грибковой природе насморка (что часто бывает при гниении листвы) средства, поддерживающие кислую среду, могут быть бесполезны. Нужен щелочной раствор для разжижения мокроты.Т о есть надо назначить не просто водичку, а необходимые средства», — подчёркнула Людмила Лапа.