Врач предупредил об угрозе комы при обогреве жилья газовой плитой
Врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что попытка обогреть квартиру включёнными конфорками или духовкой грозит тяжёлым отравлением угарным газом. Такое решение способно привести к потере сознания, коме и остановке дыхания.
При горении газа в закрытом помещении быстро уменьшается объём кислорода. Если его становится мало, организм реагирует слабостью, снижением внимания и нарушением координации. При уровне кислорода в пределах 12–15% появляются одышка, головокружение и учащённое сердцебиение.
Дальнейшее падение показателей представляет прямую угрозу жизни. При содержании кислорода около 10–12% человек рискует потерять сознание, а при 6–8% смерть может наступить за считаные минуты.
Ещё одну опасность создаёт угарный газ, или монооксид углерода. При нехватке кислорода топливо сгорает не полностью, из-за чего в воздух попадает CO. Он не имеет запаха, вкуса и цвета, поэтому человек часто не замечает отравления до появления тяжёлых симптомов.
Угарный газ связывается с гемоглобином значительно активнее кислорода. Из-за этого ткани, прежде всего мозг и сердце, сталкиваются с кислородным голоданием. Сначала возникают головная боль, тошнота и одышка, затем — спутанность сознания, проблемы со зрением, судороги и обморок.
«При концентрации карбоксигемоглобина более 60% — глубокая кома, угнетение дыхания, быстрая смерть от остановки дыхания», — отметил Кондрахин в беседе с Life.ru.
Врач призвал не использовать плиту и духовку в качестве источника тепла. Газовое оборудование предназначено для приготовления еды и требует исправной вентиляции.