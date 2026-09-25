Врач предупредил об угрозе комы при обогреве жилья газовой плитой

25 сентября 2026, 14:43

Врач Кондрахин: Обогрев квартиры газовой плитой может привести к коме

Фото: iStock/simpson33

Врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что попытка обогреть квартиру включёнными конфорками или духовкой грозит тяжёлым отравлением угарным газом. Такое решение способно привести к потере сознания, коме и остановке дыхания.





При горении газа в закрытом помещении быстро уменьшается объём кислорода. Если его становится мало, организм реагирует слабостью, снижением внимания и нарушением координации. При уровне кислорода в пределах 12–15% появляются одышка, головокружение и учащённое сердцебиение.



Дальнейшее падение показателей представляет прямую угрозу жизни. При содержании кислорода около 10–12% человек рискует потерять сознание, а при 6–8% смерть может наступить за считаные минуты.



Ещё одну опасность создаёт угарный газ, или монооксид углерода. При нехватке кислорода топливо сгорает не полностью, из-за чего в воздух попадает CO. Он не имеет запаха, вкуса и цвета, поэтому человек часто не замечает отравления до появления тяжёлых симптомов.



Угарный газ связывается с гемоглобином значительно активнее кислорода. Из-за этого ткани, прежде всего мозг и сердце, сталкиваются с кислородным голоданием. Сначала возникают головная боль, тошнота и одышка, затем — спутанность сознания, проблемы со зрением, судороги и обморок.





«При концентрации карбоксигемоглобина более 60% — глубокая кома, угнетение дыхания, быстрая смерть от остановки дыхания», — отметил Кондрахин в беседе с Life.ru.