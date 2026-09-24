«Не ОРВИ и не холодная простуда»: Врач объяснила, почему осенние заболевания стали затяжными
Врач Лапа: грибок из-за осеннего перегноя влияет на носоглотку
Россияне жалуются на странные симптомы: насморк и заложенность горла длятся неделями, а температуры нет. Специалисты утверждают, что это обычное сезонное ОРВИ. Так ли это на самом деле?
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» назвала истинные причины затяжного недомогания и объяснила, при чём тут опавшая листва.
«Как только начинаются дожди (а их сейчас много), у нас происходит гниение опавшей листвы. Это приводит к тому, что появляется пыльца аспергиллы. Про неё много говорят, это грибок плесневелый, который сразу появляется в воздухе», — пояснила она.
По словам врача, ситуация усугубляется тем, что грибок оседает на дождевых каплях и разносится ветром. К этому добавляются вирусы, которые «сожительствуют» с человеком и активизируются при переохлаждении. В результате иммунная система получает колоссальную нагрузку.
«Скорее всего, это совместное воздействие на глотку. На нас нападает пыльца грибковая и те аллергены, которые сейчас есть в воздухе. Многие пациенты пытаются лечиться самостоятельно, не обращаясь к доктору, что и приводит к затяжному течению болезни. Без осмотра специалиста можно пропустить более серьёзные проблемы, например, герпетическую инфекцию на горле», — подчеркнула Лапа.
Она отметила, что необходимо осматривать горло, а потом применять назначенную врачом терапию.