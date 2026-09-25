Врач объяснила, почему зимой чувство жажды менее выражено и как поддерживать водный баланс
Врач Полякова: чувство жажды может быть менее выраженным в холодное время
Обезвоживание может возникать не только в жару, но и в холодное время года. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.
По словам специалиста, зимой человек может не ощущать жажду так сильно, хотя организм продолжает терять жидкость.
«Этому могут способствовать несколько факторов. Прежде всего, в холодное время года ощущение жажды может становиться менее выраженным. При снижении температуры организм стремится сохранить тепло: поверхностные сосуды кожи сужаются, в результате чего увеличивается объём циркулирующей крови и снижается чувствительность рецепторов, которые передают в головной мозг сигнал о необходимости восполнить жидкость», — пояснила собеседница RT.
Жидкость также теряется при дыхании: холодный воздух согревается и насыщается влагой за счет запасов организма. Дополнительное обезвоживание возможно из-за потоотделения под теплой одеждой, особенно при физической активности.
Чтобы снизить риск обезвоживания, врач посоветовала регулярно пить небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды.
«Для этого подойдут тёплая питьевая вода или травяные чаи, поскольку они помогают согреться. Универсальной нормы потребления жидкости нет, однако взрослым людям в среднем можно ориентироваться на 1,5—2 л в сутки. При хронических заболеваниях, в частности сердечной или почечной недостаточности, необходимый объём жидкости следует обсудить с лечащим врачом», — добавила Полякова.
Кофеинсодержащие напитки специалист рекомендовала ограничить двумя чашками в день, а от алкоголя отказаться: они обладают мочегонным эффектом и могут усиливать потерю жидкости.
«В помещении рекомендуется использовать увлажнитель воздуха: поддержание влажности на уровне 40—60% помогает уменьшить сухость воздуха и потерю влаги через дыхательные пути и кожу. Чтобы избежать перегревания, лучше одеваться многослойно: при необходимости один из слоёв, например жилет, можно снять, чтобы регулировать температуру тела и уменьшить потоотделение», — заключила специалист.