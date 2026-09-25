Врач объяснила, почему зимой чувство жажды менее выражено и как поддерживать водный баланс

25 сентября 2026, 14:18

Врач Полякова: чувство жажды может быть менее выраженным в холодное время

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Обезвоживание может возникать не только в жару, но и в холодное время года. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.





По словам специалиста, зимой человек может не ощущать жажду так сильно, хотя организм продолжает терять жидкость.





«Этому могут способствовать несколько факторов. Прежде всего, в холодное время года ощущение жажды может становиться менее выраженным. При снижении температуры организм стремится сохранить тепло: поверхностные сосуды кожи сужаются, в результате чего увеличивается объём циркулирующей крови и снижается чувствительность рецепторов, которые передают в головной мозг сигнал о необходимости восполнить жидкость», — пояснила собеседница RT.

«Для этого подойдут тёплая питьевая вода или травяные чаи, поскольку они помогают согреться. Универсальной нормы потребления жидкости нет, однако взрослым людям в среднем можно ориентироваться на 1,5—2 л в сутки. При хронических заболеваниях, в частности сердечной или почечной недостаточности, необходимый объём жидкости следует обсудить с лечащим врачом», — добавила Полякова.

«В помещении рекомендуется использовать увлажнитель воздуха: поддержание влажности на уровне 40—60% помогает уменьшить сухость воздуха и потерю влаги через дыхательные пути и кожу. Чтобы избежать перегревания, лучше одеваться многослойно: при необходимости один из слоёв, например жилет, можно снять, чтобы регулировать температуру тела и уменьшить потоотделение», — заключила специалист.