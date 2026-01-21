«Антициклон с востока»: Синоптик назвал самый морозный день на текущей неделе в Москве и области
Синоптик Варакин: ночь на 25 января станет самой морозной в Москве и Подмосковье
Зима в Москве и области продолжает радовать жителей своей белоснежностью. Будет ли еще снег, или можно убирать лопаты?
Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» предупредил, что в конце недели жителей Москвы и области ждет резкое похолодание до -25°C. Однако расслабляться автолюбителям не стоит — сразу за морозами последует потепление с обильным снегопадом.
«Пик придется в ночь на 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Виновником столь суровой погоды станет обширный сибирский антициклон, который начнет поставлять холод с востока. При этом в самой Сибири морозы будут и крепче: в Кировской области и Удмуртии столбики термометров могут опуститься до -30°C и ниже», — сообщил он.
По словам синоптика, относительно спокойная и малооблачная погода в морозный период сменится активными циклонами. Уже в начале следующей недели, 27-28 января, регион ждет потепление, которое будет сопровождаться новыми снегопадами.
«Выпадет еще 5−10 сантиметров по Москве. Автолюбителям и коммунальным службам советуют быть наготове: лопаты убирать рано. Жителям, уставшим от серости, есть небольшой повод для оптимизма: в пик морозов небо будет проясняться. Правда, в столице из-за смога и светового загрязнения ночные звезды и дневное солнце будут видны не так четко», — пояснил Варакин.
Что касается более долгосрочных тенденций, то начало февраля, по предварительным данным, принесет температуры чуть выше нормы, в пределах -7°C. Однако до этого возможны еще кратковременные погодные сюрпризы на стыке января и февраля.