«Антициклон с востока»: Синоптик назвал самый морозный день на текущей неделе в Москве и области

21 января 2026, 13:26

Синоптик Варакин: ночь на 25 января станет самой морозной в Москве и Подмосковье

Фото: Istock/Ilya Burov

Зима в Москве и области продолжает радовать жителей своей белоснежностью. Будет ли еще снег, или можно убирать лопаты?





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» предупредил, что в конце недели жителей Москвы и области ждет резкое похолодание до -25°C. Однако расслабляться автолюбителям не стоит — сразу за морозами последует потепление с обильным снегопадом.





«Пик придется в ночь на 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Виновником столь суровой погоды станет обширный сибирский антициклон, который начнет поставлять холод с востока. При этом в самой Сибири морозы будут и крепче: в Кировской области и Удмуртии столбики термометров могут опуститься до -30°C и ниже», — сообщил он.

«Выпадет еще 5−10 сантиметров по Москве. Автолюбителям и коммунальным службам советуют быть наготове: лопаты убирать рано. Жителям, уставшим от серости, есть небольшой повод для оптимизма: в пик морозов небо будет проясняться. Правда, в столице из-за смога и светового загрязнения ночные звезды и дневное солнце будут видны не так четко», — пояснил Варакин.