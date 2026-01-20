Морозы охватят столичный регион к концу недели

20 января 2026, 16:11

Синоптик Позднякова: к выходным температура в Москве достигнет -25 °C

Фото: iStock/possum1961

К концу текущей недели в столичном регионе ожидаются морозы до -25 °C. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в четверг, 22 января, начнет усиливаться антициклон. В течение всех суток температура в Москве составит порядка -10 °C, а по области — около -13 °C.





«В пятницу и субботу существенных осадков не ожидается, но морозы усилятся. Минимальная температура в Москве составит -15…-20 °C, а днем будет -13…-18 °C, что на 7-8 °C ниже климатической нормы», — предупредила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Обвал температуры стоит ожидать в ночь на пятницу, 23 января, когда она составит порядка -15...-20 °C. В субботу и воскресенье в дневные часы температура составит -12...-17 °C, а ночью в выходные может опускаться до -18...-23 °C», — уточнил Ильин.