Морозы охватят столичный регион к концу недели
Синоптик Позднякова: к выходным температура в Москве достигнет -25 °C
К концу текущей недели в столичном регионе ожидаются морозы до -25 °C. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, в четверг, 22 января, начнет усиливаться антициклон. В течение всех суток температура в Москве составит порядка -10 °C, а по области — около -13 °C.
«В пятницу и субботу существенных осадков не ожидается, но морозы усилятся. Минимальная температура в Москве составит -15…-20 °C, а днем будет -13…-18 °C, что на 7-8 °C ниже климатической нормы», — предупредила Позднякова в разговоре с «Известиями».
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил RT, что столичный регион готовится к наступлению морозов.
«Обвал температуры стоит ожидать в ночь на пятницу, 23 января, когда она составит порядка -15...-20 °C. В субботу и воскресенье в дневные часы температура составит -12...-17 °C, а ночью в выходные может опускаться до -18...-23 °C», — уточнил Ильин.
Он добавил, что ожидается легкий снег и гололедица. Атмосферное давление поднимется до 760 мм рт. ст.