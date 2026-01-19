«Весенние нотки»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области

19 января 2026, 17:58

Синоптик Шувалов: в Москве и области после Крещения будут суровые морозы

Фото: iStock/AlexImages

После крещенских холодов жителей столицы ждет короткая передышка. Однако уже к выходным в Москву и область вернутся сильные морозы, местами до -25 градусов.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что крещенские морозы будут в лучших красках зимы, однако основные холода придут после праздников.





«Ближайшие два-три дня будут относительно мягкими, но с четверга температура начнет резко падать. Самые холодные дни ожидаются в субботу и воскресенье», — пояснил синоптик.

«В декабре в Москве было всего лишь 5 часов солнечного сияния. Это в 3,5 раза меньше, чем положено по климату. В морозные дни солнце все же будет появляться. Это добавит в погоду некие весенние нотки», — сообщил он.