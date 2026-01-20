Жители России публикуют кадры ярчайшего Северного сияния
Северное сияние охватило большую часть России из-за яркой вспышки на солнце. Кадры показал Телеграм-канал SHOT.
Жители множества регионов России стали свидетелями необычного природного явления и запечатлели его на камеры своих телефонов. Северное сияние наблюдают жители Сочи, Калининграда, Перми, Ростова и других городов России.
Специалисты Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) объяснили феномен мощной солнечной активностью. 18 января на Солнце произошла вспышка максимального класса X1.95, а за ней последовал выброс плазмы, направленный в сторону Земли.
Эксперты предупреждают, что последствия солнечной вспышки будут ощущаться ещё некоторое время. Ожидаются сильные магнитные бури уровня G4. При этом полярные сияния будут наблюдаться практически на всей территории России.
