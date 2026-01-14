«Антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшее время

14 января 2026, 14:53

Синоптик Варакин: на Москву и Подмосковье обрушатся морозы

Фото: iStock/nantonov

Природа радует Москву и Подмосковье красивыми белоснежными пейзажами. Будет ли еще снег, и какой погоды ждать в ближайшее время?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что зимняя сказка с солнцем и легким снегом продлится до завтра, а дальше — фронтальная зона.





«Легкий снегопад закончится завтра в обед. Дальше особенных осадков мы не ждем, примерно до 22 января. Будет усиление мороза, потому придет обширный антициклон. Местами температура опустится до -23 градусов», — сказал он.

«Наслаждаемся настоящей январской зимней погодой. У нас рекордное количество снега, как в 1956 году. Январь будет чуть ниже нормы по температуре», — поделился Варакин.