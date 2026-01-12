Достижения.рф

«Пушкинская погода»: Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье прекратится снег

Синоптик Шувалов: слабый снег в Москве и Подмосковье будет до среды включительно
Фото: iStock/Charlyk

Москва и Подмосковье по-прежнему в снегу, однако, по словам экспертов, это вполне нормальная зимняя погода. Что ждет жителей на следующей неделе?



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что главный январский циклон — позади.

«Теперь осадков будет меньше раза в три. Пройдет слабый снежок до среды включительно, но в пределах 1−3 мм», — сказал он.

По его словам, температура упадет во вторник и среду — примерно до -18 градусов. Такие морозы можно назвать «предкрещенскими».

«В пятницу, субботу, воскресенье ожидается пушкинская погода: мороз и солнце. Это начнется вторая глава январской погоды. Про Крещение пока рано говорить, но, вероятно, будет хороший минус», — поделился синоптик.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0