Жители Котельников помогли коммунальщикам убрать снег

12 января 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

С улиц и из дворов Котельников после сильного снежного циклона, который пришёл в регион 9 января, вывезли 590 кубометров снега. Такое количество осадков – серьёзная нагрузка на людей и технику, заявили в пресс-службе администрации городского округа.





