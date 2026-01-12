Жители Котельников помогли коммунальщикам убрать снег
С улиц и из дворов Котельников после сильного снежного циклона, который пришёл в регион 9 января, вывезли 590 кубометров снега. Такое количество осадков – серьёзная нагрузка на людей и технику, заявили в пресс-службе администрации городского округа.
Последствия сильного снегопада ликвидируют непрерывно. Техника и персонал городских служб работают в усиленном режиме и круглосуточно. К расчистке территорий дополнительно подключились сотрудники администрации и управляющей компании «Котельники».
Большую помощь оказывают активные жители, которые выходят на расчистку дворов своих домов. Активисты через городской чат обратились с просьбой помочь и попросили обеспечить их инструментом. Коммунальщики откликнулись и предоставили лопаты.
По сообщениям синоптиков, до 12 января включительно в южных и восточных районах Московской области вновь будет наблюдаться сильный снегопад.
