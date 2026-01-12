Синоптик предупредила о предстоящих морозах в Москве

12 января 2026, 14:09

Синоптик Позднякова: в Москве на текущей неделе похолодает до -20 °С

Фото: iStock/Leonid Ikan

Понедельник, 12 января, будет самым снежным и теплым днем в столичном регионе на текущей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, минувшей ночью в Москве выпало от трех до шести сантиметров осадков, а до конца дня ожидается еще около одного-трех сантиметров. Температура составляет порядка -3…-5°С, что выше нормы на 1,5-2 °С.



Во вторник осадки станут менее интенсивными, а в среду, 14 января, похолодает до -8…-10 °С днем. Ночью столбики термометров покажут около 13-15 °С ниже нуля. А снежный покров увеличится еще на 1-3 сантиметра.



В субботу, 17 января, днем ожидается -15 °С, а ночью температура опустится до -20 °С.





«Такие показатели будут почти на 7 °С ниже нормы. Таким образом, в предстоящие выходные нас ожидает период морозной погоды, а 12 января станет самым теплым на этой неделе», — отметила Позднякова в разговоре с Москвой 24.

«Усиление снега ожидаем в пятницу. Тот снег, который сейчас есть, будет лежать. Временами его будет подсыпать, он будет уплотняться. Погода без осадков ожидается ближе к Крещению», — уточнил синоптик.