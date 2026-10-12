«Молчаливый враг»: Онколог развенчал самый опасный миф о раке молочной железы

12 октября 2026, 18:37

Онколог Каприн: рак молочной железы не подает симптомов

Фото: istockphoto/SbytovaMN

Многие откладывают визит к врачу годами, полагаясь на хорошее самочувствие. Но отсутствие боли не всегда означает отсутствие проблемы — иногда это самый обманчивый признак того, что процесс уже идёт.





Главный внештатный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн в беседе с «Радио 1» назвал самый опасный миф о раке молочной железы — тот, из-за которого женщины годами откладывают визит к врачу. По его словам, отсутствие боли и симптомов — не гарантия здоровья, а самый коварный признак того, что болезнь уже развивается.





«Главный миф, как я считаю, это то, что если молочная железа не болит и никак не тревожит, то рака нет. Даже если рак небольшой, женщина может не ощущать его, но он есть. И он никак о себе не даёт поводов, даже для волнений», — сказал он.

«Организм — это интересное существо, которое очень подстраивается и умеет терпеть. Сбои происходят уже тогда, когда организму очень тяжело. Заблуждение "меня ничто не беспокоит, значит, всё в порядке" надо навсегда забыть», — подчеркнул собеседник.