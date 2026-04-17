«Апрель берет паузу»: Синоптик сделала неутешительный прогноз о погоде в Москве и области

17 апреля 2026, 12:33

Синоптик Позднякова: в Москве и области будет холод и дожди

Первая половина апреля порадовала москвичей температурой на полтора градуса выше нормы, однако «бабье лето» заканчивается. В предстоящие выходные и начале новой недели столичный регион ждет резкая смена погоды: понижение температуры, усиление ветра, а к понедельнику — мокрый снег и гололедица.





Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что апрель в этом году решил поменять свой характер. Если первая половина месяца завершилась с положительной аномалией, то вторая начинается с относительного, а затем и ощутимого похолодания.





«В субботу погода еще будет относительно комфортной. Ночью столбики термометров покажут +4, +6°C (по области до +8°C), днем воздух прогреется до +11°C. Ожидаются кратковременные дожди, ветер сохранит восточное направление.А в воскресенье характер погоды начнет меняться. Ветер сменится на северо-восточный и усилится. Ночные температуры составят +4°C, дневные — всего +8°C. Это уже почти на 3 градуса ниже климатической нормы», — сказала она.

«В утренние часы возможна гололедица. Ночью температура опустится до +2°C, местами возможны заморозки до -1°C. Днем воздух прогреется лишь до +8°C. Это ниже климатической нормы уже на 4 градуса. Во вторник и среду характер погоды начнет постепенно улучшаться. Ожидается небольшой кратковременный дождь», — поделилась синоптик.