Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в пятницу Москву ждут туман, кратковременные дожди и потепление до плюс 15 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью синоптик прогнозирует небольшой дождь, а в отдельных районах возможна «дымка». Днем над городом снова пройдут короткие осадки. В утренние часы температура составит от плюс шести до плюс восьми градусов. После полудня воздух прогреется до плюс 13–15.
Ветер в столице окажется слабым и будет менять направление. Характер погоды, по словам специалиста, почти не изменится по сравнению с четвергом.
Ранее стало известно, что россиянам может грозить штраф за мытьё машины на даче.
