Синоптик спрогнозировала дожди и до +17 °С в Москве на текущей неделе
Синоптик Позднякова: На этой неделе в Москве ожидается до +17 °С
В столичном регионе на текущей неделе ожидаются дожди, усиление ветра и температура выше климатической нормы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, во вторник в Москве пройдут кратковременные дожди, а порывы ветра составят 12–14 м/с. Днем воздух прогреется до +10…+12 °С, а ночью ожидается порядка +4…+6 °С.
«В среду, 15 апреля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами кратковременные дожди. Температура ночью составит +3…+5 °С в Москве, а днем поднимется до +15 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».
Уже 16 и 17 апреля дожди прекратятся, а температура воздуха в дневное время будет +12…+17 °С. В выходные ожидается до +15…+16 °С и кратковременные дожди. В течение всей недели погода будет превышать климатическую норму в среднем на 1,5–2,5 градуса, отметила Позднякова.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» синоптик не исключила, что во вторник в столице пройдет первая весенняя гроза.
«Если это случится, то это будет первая гроза у нас в Москве. Вероятность грозы – больше 50%. Завтра будет развиваться кучевая облачность, при которой велика вероятность развития грозовой деятельности», — пояснила Позднякова.
Так, в столичном регионе в этот день может выпасть около восьми мм осадков, заключила эксперт.