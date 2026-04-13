Синоптик спрогнозировала дожди и до +17 °С в Москве на текущей неделе

13 апреля 2026, 12:26

Синоптик Позднякова: На этой неделе в Москве ожидается до +17 °С

В столичном регионе на текущей неделе ожидаются дожди, усиление ветра и температура выше климатической нормы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, во вторник в Москве пройдут кратковременные дожди, а порывы ветра составят 12–14 м/с. Днем воздух прогреется до +10…+12 °С, а ночью ожидается порядка +4…+6 °С.





«В среду, 15 апреля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами кратковременные дожди. Температура ночью составит +3…+5 °С в Москве, а днем поднимется до +15 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Если это случится, то это будет первая гроза у нас в Москве. Вероятность грозы – больше 50%. Завтра будет развиваться кучевая облачность, при которой велика вероятность развития грозовой деятельности», — пояснила Позднякова.