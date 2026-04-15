«Апрельские сюрпризы»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни

Синоптик Варакин: в Москву и Подмосковье вернутся холода и снежная крупа
Несмотря на апрельское тепло до +15°, жителей столичного региона ждёт резкий перепад температур. В воскресенье и понедельник дневная температура упадёт до +5°, а по ночам возможны заморозки и даже снежная крупа.
Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» успокоил: похолодание будет кратковременным, и уже к 22 апреля столбики термометров снова поползут вверх.
«Возврат холодов в середине весны — явление рядовое. Даже снег и гололедица в апреле случаются в средней полосе регулярно. Влага нам всегда нужна, она лишней не будет. Главное, что уже прошел пик половодья, никак эти осадки не повлияют на ухудшение гидрологической ситуации», — сказал он.
Самым холодным днем, по словам эксперта, станет воскресенье. Ожидается мокрый снег и северный ветер.
«Если в субботу ещё будет +12°, то в воскресенье погода "сломается". Самой неприятной станет ночь с воскресенья на понедельник. На севере Подмосковья будет уже не просто дождь, а типичные апрельские "сюрпризы" в виде снежной крупы. Но она растает, потому что сейчас же всё-таки уже всё прогрелось», — отметил синоптик.
Он добавил, что ветер сменится на северный и холодный, и сложится впечатление, что вернулся март.
«Уже 22 и 23 апреля мы опять уже выйдем за 10°C, и так продолжится до середины третьей декады. Жары тоже не будет майской, но в пределах 10–14°C», — резюмировал Варакин.