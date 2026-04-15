«Апрельские сюрпризы»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни

15 апреля 2026, 13:48

Синоптик Варакин: в Москву и Подмосковье вернутся холода и снежная крупа

Несмотря на апрельское тепло до +15°, жителей столичного региона ждёт резкий перепад температур. В воскресенье и понедельник дневная температура упадёт до +5°, а по ночам возможны заморозки и даже снежная крупа.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» успокоил: похолодание будет кратковременным, и уже к 22 апреля столбики термометров снова поползут вверх.





«Возврат холодов в середине весны — явление рядовое. Даже снег и гололедица в апреле случаются в средней полосе регулярно. Влага нам всегда нужна, она лишней не будет. Главное, что уже прошел пик половодья, никак эти осадки не повлияют на ухудшение гидрологической ситуации», — сказал он.

«Если в субботу ещё будет +12°, то в воскресенье погода "сломается". Самой неприятной станет ночь с воскресенья на понедельник. На севере Подмосковья будет уже не просто дождь, а типичные апрельские "сюрпризы" в виде снежной крупы. Но она растает, потому что сейчас же всё-таки уже всё прогрелось», — отметил синоптик.