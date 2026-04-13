«Атмосферный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни
Жителей Москвы и Подмосковья ждут классические «апрельские качели». После ясного понедельника погода резко сменится, однако паниковать по этому поводу синоптики не советуют.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что солнечное спокойствие продержится недолго. Уже во вторник столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта.
«Завтра ожидается дождь, но он будет не такой уж продолжительный — всего лишь на сутки», — пояснил он.
Специалист подчеркнул, что после кратковременного ненастья характер погоды кардинально изменится в лучшую сторону. Температура будет достигать +15 °C.
«В памяти всплывает прошлый год, когда на первые майские праздники было много снега. Но сейчас об этом говорить немножко рано. Я думаю, что вероятность похолодания сохраняется, но она не очень высока. Пока на ближайшие 5–8 дней значительного похолодания со снегом и отрицательными температурами не ожидается», — резюмировал Шувалов.