«Март вас обманул»: Синоптик рассказал, когда в Москву и область вернется тепло

10 апреля 2026, 15:29

Синоптик Цыганков: на Пасху в Москву и Подмосковье вернется тепло

Апрельский снегопад и ночные заморозки удивили москвичей, но в Гидрометцентре называют такую погоду нормальной. Холод уже уходит, и к выходным температура начнёт расти, а к середине недели воздух прогреется до +16 °C.





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» отметил, что холодный эпизод завершается, и температура постепенно пойдет вверх.





«Для московского апреля это нормальная погода по климату. Просто март в этом году вас обманул, и все уже приготовились к лету», — пояснил он.

«Холод потихоньку уходит. Три дня температура была на полградуса ниже нормы. На выходных выйдем на норму, а дальше будем на 1 °C выше нормы. 12 апреля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём до +14 °C. В понедельник — аналогично. К четвергу — до +16 °C», — рассказал он.

«Циклоны, антициклоны — это вечная жизнь атмосферы. Если хотите без этого — вам на Луну», — резюмировал Цыганков.