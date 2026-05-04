«Аптеки на колёсах»: Эксперты разошлись в оценках нового закона о лекарствах
Фармацевт Беспалов: аптеки на колёсах сформируют онлайн-торговлю лекарствами
С 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Нововведение призвано решить проблему доступности медикаментов для жителей отдалённых сёл, где нет стационарных аптек. Однако фармацевтическое сообщество встретило инициативу скептически.
Директор по развитию компании AronsiFarma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что проблема существует далеко не везде.
«Говорить о какой-то тотальной необходимости этого документа, конечно, сложно, но очевидно, в отдельных локациях такая проблематика существует. Главный минус "аптеки на колёсах" — сомнительная экономическая эффективность. Нужен провизор или фармацевт, человек с профильным образованием. При этом очевидно, что он должен иметь водительское удостоверение, права определённой категории. А еще технические навыки: приехать, запитать электросеть», — отметил эксперт.
Найти такого универсала, по мнению Беспалова, крайне сложно. Кроме того, ассортимент фургона будет очень ограничен по сравнению даже с небольшой стационарной аптекой.
«Сейчас продажа рецептурных препаратов в онлайн у нас законодательно запрещена, но она с доставкой на дом или в пункты выдачи решила бы проблему. То есть человек мог бы заказать нужное лекарство (с оформлением электронного рецепта), а курьерская служба или даже та же «Почта России» доставили бы его в любую точку», — поделился Беспалов.
Эксперимент рассчитан на три года, но эксперт отметил, что понятная картина может сформироваться за год, поэтому не стоит торопиться с выводами.
«Нужно дождаться результатов этого экспериментального режима. Самое реалистичное в перспективе — это создание системы онлайн-торговли», — резюмировал собеседник.