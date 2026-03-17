В Подмосковье телемедицина помогла продлить 170 000 рецептов на льготные лекарства

17 марта 2026, 21:34

С начала года жители Подмосковья продлили с помощью телемедицины около 170 000 электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Продлить рецепт на льготные препараты в Московской области можно дистанционно в ходе телемедицинской консультации. Сервис позволяет пациентам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, сделать это без посещения поликлиники.

«Телемедицинские технологии делают процесс максимально удобным. Пациенту достаточно иметь доступ к интернету и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом. По результатам дистанционного приёма он продлит электронный рецепт. С начала года таким способом в регионе продлили почти 170 000 рецептов», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.