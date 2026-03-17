В Подмосковье телемедицина помогла продлить 170 000 рецептов на льготные лекарства
С начала года жители Подмосковья продлили с помощью телемедицины около 170 000 электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Продлить рецепт на льготные препараты в Московской области можно дистанционно в ходе телемедицинской консультации. Сервис позволяет пациентам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, сделать это без посещения поликлиники.
«Телемедицинские технологии делают процесс максимально удобным. Пациенту достаточно иметь доступ к интернету и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом. По результатам дистанционного приёма он продлит электронный рецепт. С начала года таким способом в регионе продлили почти 170 000 рецептов», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.О необходимости продлить электронный рецепт на льготный препарат напоминает робот Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Он также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
Записаться на дистанционную консультацию можно в приложении «Добродел Здоровье», через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также по телефону 122.