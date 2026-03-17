В Подмосковье телемедицина помогла продлить 170 000 рецептов на льготные лекарства

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года жители Подмосковья продлили с помощью телемедицины около 170 000 электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Продлить рецепт на льготные препараты в Московской области можно дистанционно в ходе телемедицинской консультации. Сервис позволяет пациентам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, сделать это без посещения поликлиники.

«Телемедицинские технологии делают процесс максимально удобным. Пациенту достаточно иметь доступ к интернету и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом. По результатам дистанционного приёма он продлит электронный рецепт. С начала года таким способом в регионе продлили почти 170 000 рецептов», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
О необходимости продлить электронный рецепт на льготный препарат напоминает робот Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Он также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на дистанционную консультацию можно в приложении «Добродел Здоровье», через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также по телефону 122.
Лора Луганская

