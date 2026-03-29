Британка два года пыталась убить маленькую дочь, накачивая ее лекарствами
Жительница Великобритании едва не погубила собственную дочь, которую она на протяжении двух лет накачивала сильнодействующими препаратами. Об этом сообщает Mirror.
По версии следствия, все происходило с апреля 2021 по февраль 2023 года. Лора Дочерти давала ребенку, начиная с двухлетнего возраста, не назначенные врачами лекарства, включая антидепрессанты и обезболивающие. Вскоре у девочки появились судороги и серьезные проблемы со здоровьем.
Женщина обманывала медиков, медсестер и социальных работников, скрывая истинную причину ухудшения состояния малышки. Ее жизнь смогли спасти лишь благодаря своевременной помощи медиков.
Судья Майкл О’Грэйди заявил, что обвиняемая так поступала не из необходимости, а «ради драматизма и внимания», осознавая страдания ребенка. Он также назвал ее действия «поразительно жестокими и абсолютно безрассудными».
В декабре нерадивую мать признали виновной в покушении на убийство. Окончательный приговор вынесут в июне.
