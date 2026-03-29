Достижения.рф

Британка два года пыталась убить маленькую дочь, накачивая ее лекарствами

Фото: iStock/Lawrey

Жительница Великобритании едва не погубила собственную дочь, которую она на протяжении двух лет накачивала сильнодействующими препаратами. Об этом сообщает Mirror.



По версии следствия, все происходило с апреля 2021 по февраль 2023 года. Лора Дочерти давала ребенку, начиная с двухлетнего возраста, не назначенные врачами лекарства, включая антидепрессанты и обезболивающие. Вскоре у девочки появились судороги и серьезные проблемы со здоровьем.

Женщина обманывала медиков, медсестер и социальных работников, скрывая истинную причину ухудшения состояния малышки. Ее жизнь смогли спасти лишь благодаря своевременной помощи медиков.

Судья Майкл О’Грэйди заявил, что обвиняемая так поступала не из необходимости, а «ради драматизма и внимания», осознавая страдания ребенка. Он также назвал ее действия «поразительно жестокими и абсолютно безрассудными».

В декабре нерадивую мать признали виновной в покушении на убийство. Окончательный приговор вынесут в июне.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0