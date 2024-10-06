До конца года в Москве проведут капремонт 19 домов с аптеками

Ограничения на употребление алкоголя в отелях Турции, работающих по системе «все включено», не ожидаются. Об этом заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар в беседе с РИА Новости. По его словам, проблема с злоупотреблением спиртным в турецких отелях отсутствует.