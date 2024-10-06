До конца года в Москве проведут капремонт 19 домов с аптеками

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb
До конца текущего года в Москве пройдет капремонт 19 домов с аптеками. Информация об этом опубликована на сайте мэра столицы.
«Одно из зданий, где проходят работы, расположено по адресу: ул. Большая Академическая, д. 77, корп. 1. Девятиэтажный жилой дом с прямоугольными окнами и лоджиями был построен в 1967 году по проекту типовой серии. Здесь уже заменили магистрали инженерных систем. Особое внимание уделили фасаду дома, построенного из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. При ремонте таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси», — сказано в публикации.Отмечено, что на первом этапе промыты домовые стены, заделаны трещины, отбита пришедшая в негодность плитка. Кроме того, расчищены межпанельные швы, туда помещен утеплитель и загерметизирован. Нанесена грунтовка, штукатурка, краска и отремонтирован цоколь. Сейчас обновляют крышу. Заменен кровельный настил, демонтирована гидроизоляция. Остается установка металлических ограждений.
Читайте также:
Мастер-классы в рамках фестиваля «Золотая осень» пройдут в Москве
В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров
Депутат ГД Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах заработает в 2025 году
Никита Кротов