«Архитекторы впечатлений»: Как менеджеры и психологи создают туры для всей России

12 августа 2026, 12:58

оригинал Фото: Istock/gpointstudio

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, проект «Проводники смыслов» вышел на новый уровень. Среди победителей международного конкурса — не только экскурсоводы, но и те, кто управляет экскурсионным «оркестром» из тени.





Победитель Международного проекта «Проводники смыслов» из Московской области, экскурсовод в номинации «Архитекторы впечатлений» Наталья Астахова в беседе с «Радио 1» рассказала про победу в конкурсе и объяснила, как жителям Подмосковья попасть на бесплатные прогулки с лучшими гидами страны.





«Конечно, когда ты принимаешь участие в профессиональных конкурсах, у тебя всегда цель — победить. Я очень тщательно готовила своё эссе, продумывала, как преподнести его так, чтобы не только получить высокие баллы, но и добиться эмоционального отклика», — сказала она.

«Каждый экскурсовод — это творческая личность. А творческая личность может иметь и провалы, и взлёты. Важно поддерживать позитивный настрой, подсказывать, помогать, когда-то даже ободрять, если вдруг человек устал. Твоя задача — создать рабочую, доброжелательную обстановку, чтобы команда работала как один человек», — поделилась Наталья.

«Россия — уникальная страна. Любой, кто проживает на её территории, может относиться к совершенно разным национальностям. В этом году важно, чтобы экскурсоводы подчёркивали, как мы взаимодействуем друг с другом, как берём лучшее у тех народов, которые живут рядом. Наша сила — в единстве», — сказала собеседница.

«Мне очень понравилась программа в Жуковском. Экскурсовод использует современных цифровых двойников и письма в будущее, но при этом погружает в историю самых обычных людей. Если вы никогда не были в Жуковском, искренне советую приехать. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и оденьте удобную обувь — все экскурсии пешеходные. Мы вас ждём, выбирайте время и приходите», — заключила Наталья Астахова.