Сергиев Посад принимает Фестиваль театров малых городов России
Фестиваль театров малых городов России открылся в Сергиевом Посаде во вторник, 26 мая. Участие в нём принимают 17 трупп из разных уголков страны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Гости увидят спектакли, созданные коллективами из Чайковского, Альметьевска, Нягани, Березников, Новоуральска, Великих Лук, Новокуйбышевска, Губахи, Нижнего Тагила, Заречного, Набережных Челнов, Кудымкара, Мотыгина, Магнитогорска и Лесосибирска.
«Фестиваль откроет Петр Налич, а затем Театр Наций покажет спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым, Марией Смольниковой и Агриппиной Стекловой. (…) Отдельные слова благодарности — Евгению Миронову, родоначальнику этой идеи. Спасибо за вовлеченность в жизнь нашей страны и особенно Подмосковья», — написал Андрей Воробьёв в своём канале в мессенджере МАХ.В программу фестиваля входят также мастер-классы, дискуссии и лекции.