В Подмосковье стало больше доноров
Свыше 48 500 человек стали донорами крови в Московской области с начала текущего года. Это почти на две с половиной тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорская кровь необходима на операциях, людям с травмами и ожогами, онкобольным, новорождённым с патологиями и женщинам в тяжёлых родах.
«Донорство — это возможность спасти чью-то жизнь. И мы видим, что все больше жителей Московской области регулярно сдают кровь», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Приём желающих ведётся в Московском областном центре крови, его филиалах, а также на выездных акциях.