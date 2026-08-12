В Подмосковье стало больше доноров

12 августа 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 48 500 человек стали донорами крови в Московской области с начала текущего года. Это почти на две с половиной тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима на операциях, людям с травмами и ожогами, онкобольным, новорождённым с патологиями и женщинам в тяжёлых родах.





«Донорство — это возможность спасти чью-то жизнь. И мы видим, что все больше жителей Московской области регулярно сдают кровь», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.