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В Подмосковье стало больше доноров

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 48 500 человек стали донорами крови в Московской области с начала текущего года. Это почти на две с половиной тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Донорская кровь необходима на операциях, людям с травмами и ожогами, онкобольным, новорождённым с патологиями и женщинам в тяжёлых родах.

«Донорство — это возможность спасти чью-то жизнь. И мы видим, что все больше жителей Московской области регулярно сдают кровь», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Приём желающих ведётся в Московском областном центре крови, его филиалах, а также на выездных акциях.
Лев Каштанов

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