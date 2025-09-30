Достижения.рф

Аринин день 1 октября: что нельзя делать, иначе жизнь станет короче, а в семью придут беды, народные приметы

Фото: istockphoto / Smileus

1 октября в народе называли Арининым днем или Днем журавлиного отлета. Считалось, что именно в это время природа окончательно готовится к зиме, и потому каждое явление имело особое значение. Люди внимательно наблюдали за погодой, птицами, растениями и бытовыми знаками, чтобы понять, какой будет осень и зима. О том, что ​можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».



Смысл Аринина дня в народном календаре

По традиции, люди наблюдали за птицами, растениями и небом, делая прогнозы на предстоящие месяцы. Народные приметы на 1 октября 2025 года помогали понять, какой будет зима: снежной или сухой, мягкой или суровой. Кроме того, считалось, что в этот день важно быть особенно осторожным в поступках, чтобы не привлечь беду.

Приметы на здоровье и счастье 1 октября

Согласно народным поверьям, 1 октября, в Аринин день, особое внимание уделяли здоровью и семейному благополучию. Считалось, что если в этот день собрать ягоды шиповника, то зима пройдет без болезней. Заготовленные именно 1 октября плоды признавались целебными: их использовали от простуды, для укрепления иммунитета и восполнения сил.

Еще одна важная примета связана с журавлями. Если птицы в этот день курлычут громко, это предвещает тепло и согласие в семье. Звуки журавлей считались добрым знаком, сулящим гармонию в доме без ссор и бед.

Что можно делать 1 октября в Аринин день

В народном календаре 1 октября рекомендовалось посвящать время полезным делам для дома и здоровья.
  • Сбор шиповника. Ягоды, заготовленные в этот день, считались самыми полезными. Их сушили для чая, который зимой защищал от простуды и насыщал витаминами;
  • домашние заготовки. Любые хозяйственные дела, связанные с природой и сохранением урожая, приносили удачу и здоровье;
  • молитва о благополучии. В этот день традиционно обращались к святой Ариадне, прося защиты для семьи, здоровья и мира в доме;
  • наблюдение за журавлями. Люди верили, что поведение птиц помогает предсказать погоду и укрепляет душевное спокойствие.
Таким образом, Аринин день был временем труда, заботы о здоровье и духовного равновесия.

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

Что нельзя делать 1 октября: запреты и предостережения

Существует ряд строгих запретов, связанных с народными приметами 1 октября. Нарушение их, по поверью, могло обернуться бедами и несчастьями.
  • Нельзя махать рукой вслед журавлям. Такой жест считался дурным знаком: он мог отпугнуть удачу и принести несчастья в дом;
  • запрещено лениться или тревожиться. День требовал спокойствия и труда. Лень и беспокойство могли привлечь неудачи зимой;
  • не стоит звать гостей или самим ходить в гости. Считалось, что это приведет к ссорам и конфликтам, которые затянутся до весны;
  • нельзя стричь волосы. По поверью, это укорачивало жизнь и могло накликать болезни или неудачи;
  • нельзя хвастаться или жаловаться — подобные слова привлекали негатив и неудачи.
Помимо основных запретов, существовали и другие поверья, которые строго соблюдали. Например, нельзя было ссориться и ругаться — это грозило неурядицами и бедами на всю зиму. Кроме того, запрещалось заниматься домашними делами после заката — считалось, что это ведет к усталости и болезням. В этот день также не стоило раскрывать чужие секреты, так как это могло обернуться сплетнями и потерями. А также не рекомендовалось назначать свидания — примета предупреждала о возможных ссорах. День лучше посвятить легким делам и созерцанию природы.

Народные приметы на 1 октября: природа и урожай

Природные знаки в Аринин день указывали не только на зиму, но и на будущий урожай.
  • Высокие бурьяны — к снежной зиме;
  • шиповник зрелый и обильный — к богатому урожаю в следующем году;
  • если журавлей в небе нет — морозы задержатся до Артемьева дня (2 ноября);
  • теплый октябрь — предвестие поздней зимы и долгой осени;
  • журавли летят высоко и курлычут громко — осень будет теплой, а зима наступит поздно;
  • птицы летят низко и молчат — ранние холода и суровая зима начнутся уже к Покрову (14 октября);
  • листья на березе пожелтели, но не опали — снег ляжет поздно, а зима окажется мягкой;
  • дождь на Аринин день — к дождливой осени и сырому октябрю;
  • восточный ветер — к сухой и ясной погоде.
Особое внимание уделяли шиповнику. Ягоды, собранные именно 1 октября, считались самыми полезными и «заряженными силой». Их сушили и использовали для чая, который укреплял здоровье зимой. Таким образом, 1 октября считалось днем природных подсказок, которые помогали сельским жителям планировать работы и готовиться к зиме.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0