30 сентября 2025, 13:24

Фото: istockphoto / Smileus

1 октября в народе называли Арининым днем или Днем журавлиного отлета. Считалось, что именно в это время природа окончательно готовится к зиме, и потому каждое явление имело особое значение. Люди внимательно наблюдали за погодой, птицами, растениями и бытовыми знаками, чтобы понять, какой будет осень и зима. О том, что ​можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Смысл Аринина дня в народном календаре Приметы на здоровье и счастье 1 октября Что можно делать 1 октября в Аринин день Что нельзя делать 1 октября: запреты и предостережения Народные приметы на 1 октября: природа и урожай

Смысл Аринина дня в народном календаре

Приметы на здоровье и счастье 1 октября

Что можно делать 1 октября в Аринин день

Сбор шиповника. Ягоды, заготовленные в этот день, считались самыми полезными. Их сушили для чая, который зимой защищал от простуды и насыщал витаминами;

домашние заготовки. Любые хозяйственные дела, связанные с природой и сохранением урожая, приносили удачу и здоровье;

молитва о благополучии. В этот день традиционно обращались к святой Ариадне, прося защиты для семьи, здоровья и мира в доме;

наблюдение за журавлями. Люди верили, что поведение птиц помогает предсказать погоду и укрепляет душевное спокойствие.

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak



Что нельзя делать 1 октября: запреты и предостережения

Нельзя махать рукой вслед журавлям. Такой жест считался дурным знаком: он мог отпугнуть удачу и принести несчастья в дом;

запрещено лениться или тревожиться. День требовал спокойствия и труда. Лень и беспокойство могли привлечь неудачи зимой;

не стоит звать гостей или самим ходить в гости. Считалось, что это приведет к ссорам и конфликтам, которые затянутся до весны;

нельзя стричь волосы. По поверью, это укорачивало жизнь и могло накликать болезни или неудачи;

нельзя хвастаться или жаловаться — подобные слова привлекали негатив и неудачи.

Народные приметы на 1 октября: природа и урожай