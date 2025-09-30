Инструкция по выживанию: Психолог рассказала, как вывести себя из осенней депрессии

30 сентября 2025, 11:09

Психолог Сальникова: осенью нужно разрешить себе уставать и грустить

Фото: Istock/max-kegfire

Когда осенняя хандра перерастает в серьезное состояние, главное — не совершить классическую ошибку. Вместо того чтобы заставлять себя «взбодриться» и винить за бездействие, стоит использовать более мягкие и эффективные стратегии.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» дала несколько советов, как спасти себя от осенней депрессии.





Признать и разрешить

«Нужно разрешить себе погрустить, полежать под одеялом и ничего не делать. Дайте себе время выхода из этого состояния. Тогда появятся физические и эмоциональные силы, чтобы делать шаги к улучшениям», — посоветовала психолог.

Профилактика и забота о теле

«Вы знаете, что через неделю-две вам будет грустно. Позаботьтесь о себе немного заранее: сон, здоровье, питание, прогулки на свежем воздухе», — порекомендовала специалист.

«Алкоголь или табак негативно скажутся на здоровье — эта химическая интоксикация влияет на гормональную систему. Она в моменте делает легче, но на долгосрочную перспективу это еще больше усугубляет депрессивные состояния», — подчеркнула Сальникова.

Микродозы радости и движения

«Купите лампу дневного света и включайте ее утром на 15-20 минут. Добавьте в рацион больше сложных углеводов (каши, цельнозерновой хлеб) и белка (мясо, рыба, бобовые). Они помогают поддерживать стабильный уровень серотонина. Создайте себе маленькие поводы для радости — горячий какао с любимым муссом, просмотр доброго фильма, теплая ванна с пеной», — посоветовала она.