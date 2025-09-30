Автоэксперт раскрыл, к чему приведет автоматическое аннулирование прав из-за болезней
Автоэксперт Ольшанский: автоматические аннулирование прав приведет к коррупции
С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, позволяющий автоматически аннулировать водительские удостоверения у граждан с опасными заболеваниями. Медики будут передавать данные в базы МВД, после чего права станут изыматься без суда. Чем грозит эта инициатива автомобилистам?
Вице-президент движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский в беседе с «Радио 1» заявил, что новый механизм, призванный повысить безопасность на дорогах, эксперты считают спорным. Главная претензия — отсутствие судебного решения.
«Изначально эксперты нашей страны сказали, что одним из важнейших достижений Кодекса является лишение специального права только через суд», — напомнил он.По его словам, суд рассматривает все обстоятельства дела, позволяет человеку присутствовать и представлять свои доводы. В случае с болезнью судья мог бы учесть, как давно был, например, инфаркт и прошел ли человек реабилитацию. Автоматическое же лишение прав не оставляет гражданину пространства для маневра.
Еще одна серьезная проблема этого нововведения — возрастающая роль медиков и риск коррупции. В таком случае врача можно будет «убедить» скорректировать диагноз, чтобы человек сохранил право на вождение.
Эксперт отметил, что если права аннулированы, а человек об этом не знал и продолжил ездить, то его ждут серьезные последствия — отстранение от управления, эвакуация автомобиля и административная ответственность. Оспаривать же решение придется в суде, что выльется в долгую и затратную тяжбу с госорганами.
«Так что, мы входим в эпоху острой судебной тяжбы между простым водителем и могущественным ГАИ», — констатировал адвокат.Ольшанский надеется, что до вступления закона в силу здравомыслящие депутаты внесут поправки, исключающие автоматическое аннулирование и возвращающие решение этого вопроса в поле судебного рассмотрения.