Автоэксперт раскрыл, к чему приведет автоматическое аннулирование прав из-за болезней

30 сентября 2025, 12:35

Автоэксперт Ольшанский: автоматические аннулирование прав приведет к коррупции

Фото: Istock/SergeiGorin

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, позволяющий автоматически аннулировать водительские удостоверения у граждан с опасными заболеваниями. Медики будут передавать данные в базы МВД, после чего права станут изыматься без суда. Чем грозит эта инициатива автомобилистам?





Вице-президент движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский в беседе с «Радио 1» заявил, что новый механизм, призванный повысить безопасность на дорогах, эксперты считают спорным. Главная претензия — отсутствие судебного решения.





«Изначально эксперты нашей страны сказали, что одним из важнейших достижений Кодекса является лишение специального права только через суд», — напомнил он.

«Так что, мы входим в эпоху острой судебной тяжбы между простым водителем и могущественным ГАИ», — констатировал адвокат.