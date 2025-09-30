30 сентября 2025, 12:22

Фото: iStock/Apriori1

В ближайшие 5–10 лет в России может появиться летающее такси. Об этом заявил «Абзацу» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.





По словам эксперта, для этого стране необходимо усовершенствовать технологии и наладить бесперебойную связь 5G. К тому же важно разработать законодательство, которое будет регулировать правила перевозки пассажиров в летающем такси.



В пример Амосов привел опыт Германии, где уже осуществляются подобные полеты. Там аэротакси способно перевозить по воздуху не более двух пассажиров на расстояние до 200 километров.





«Если мы не наладим обработку глобальных данных в течение 10 лет, то сильно отстанем от той же Европы. Если в технологиях все будет под контролем, задел может быть на пять лет, для применения человеком — в среднем десятилетие», — сказал Амосов.