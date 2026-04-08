«Арктическое вторжение и вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области
Во второй половине недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять арктическое вторжение. Однако, по словам синоптиков, самое плохое останется позади уже к выходным.
Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» успокоил жителей столичного региона: холодная фаза продлится недолго. Уже в субботу столбики термометров пойдут вверх, а к Светлой Пасхе воздух прогреется до +14 градусов.
«Во второй половине недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять арктическое вторжение. Самое хорошее в моей информации то, что всё плохое пройдёт до выходных. В среду и четверг дневные температуры в столице составят +3, +5 градусов. В пятницу воздух прогреется до +8. Однако возможны смешанные фазы осадков», — сказал он.
Главной опасностью, по словам эксперта, станет гололедица. Особенно сложная ситуация ожидается на дорогах на северо-востоке Подмосковья — в районе Дубны, а также на трассах в сторону Владимирской и Ярославской областей. Там возможны заряды мокрого снега, а ночные температуры опустятся до -4 градусов.
«Настоящее улучшение погоды начнется 11 апреля. Температура днем подскочит до +12 градусов. При этом даже если выпадет мокрый снег, он будет тут же таять. Кульминацией станет Светлая Пасха — в столице ожидается +14 градусов. Похолодание уйдет на запад», — резюмировал эксперт.