«Арктическое вторжение и вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области

08 апреля 2026, 13:44

Синоптик Варакин: тепло в Москву и Подмосковье придет в Пасху

Во второй половине недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять арктическое вторжение. Однако, по словам синоптиков, самое плохое останется позади уже к выходным.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» успокоил жителей столичного региона: холодная фаза продлится недолго. Уже в субботу столбики термометров пойдут вверх, а к Светлой Пасхе воздух прогреется до +14 градусов.





«Во второй половине недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять арктическое вторжение. Самое хорошее в моей информации то, что всё плохое пройдёт до выходных. В среду и четверг дневные температуры в столице составят +3, +5 градусов. В пятницу воздух прогреется до +8. Однако возможны смешанные фазы осадков», — сказал он.

«Настоящее улучшение погоды начнется 11 апреля. Температура днем подскочит до +12 градусов. При этом даже если выпадет мокрый снег, он будет тут же таять. Кульминацией станет Светлая Пасха — в столице ожидается +14 градусов. Похолодание уйдет на запад», — резюмировал эксперт.