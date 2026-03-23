«Циклоны жмутся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни

23 марта 2026, 13:20

Синоптик Шувалов: аномально теплая погода в Москве продлится до апреля

В Московском регионе установилась по-настоящему весенняя, а местами и апрельская погода.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что нынешний март стал контрастной сменой декораций после затяжной зимы.





«После холодного многоснежного февраля такой подарок, поворот на 180°, всплеск весеннего апрельского тепла. Эти эскапады, которые преподносит погода, иногда ставят в тупик, но правда при этом радуют даже метеорологов», — отметил он.

«Атмосферные процессы, синоптическая ситуация достаточно стабильна. Это означает, что эта яркая, солнечная погода, сухая, с дефицитом осадков, но теплая на 4–5 градусов выше климатической нормы, сохранится до конца марта месяца. И начало апреля тоже будет именно таким», — рассказал эксперт.

«У нас гребень высокого давления, следовательно, яркая, солнечная погода, без осадков, слабый ветер южного направления. Давление на 5–10 мм ртутного столба выше климатической нормы. То есть что-то близкое к идеалу мартовской погоды. Я думаю, что по продолжительности солнечного сияния этот март месяц заткнет за пояс все предыдущие рекорды. Не исключено, кстати, что в средней полосе будет и масса температурных рекордов. Потому что всё идет очень близко к рекордным значениям 2007–2020 годов. В какой-то степени этот месяц по характеру, по течению погоды просто уникален», — добавил Шувалов.