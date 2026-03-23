«Циклоны жмутся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: аномально теплая погода в Москве продлится до апреля
В Московском регионе установилась по-настоящему весенняя, а местами и апрельская погода.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что нынешний март стал контрастной сменой декораций после затяжной зимы.
«После холодного многоснежного февраля такой подарок, поворот на 180°, всплеск весеннего апрельского тепла. Эти эскапады, которые преподносит погода, иногда ставят в тупик, но правда при этом радуют даже метеорологов», — отметил он.
Специалист подчеркнул, что радоваться солнцу москвичи смогут долго: сложившаяся синоптическая ситуация отличается редкой стабильностью.
«Атмосферные процессы, синоптическая ситуация достаточно стабильна. Это означает, что эта яркая, солнечная погода, сухая, с дефицитом осадков, но теплая на 4–5 градусов выше климатической нормы, сохранится до конца марта месяца. И начало апреля тоже будет именно таким», — рассказал эксперт.
По словам синоптика, циклоны сейчас «жмутся» к берегам Скандинавии и Средиземному морю, тогда как в столичном регионе господствует гребень высокого давления.
«У нас гребень высокого давления, следовательно, яркая, солнечная погода, без осадков, слабый ветер южного направления. Давление на 5–10 мм ртутного столба выше климатической нормы. То есть что-то близкое к идеалу мартовской погоды. Я думаю, что по продолжительности солнечного сияния этот март месяц заткнет за пояс все предыдущие рекорды. Не исключено, кстати, что в средней полосе будет и масса температурных рекордов. Потому что всё идет очень близко к рекордным значениям 2007–2020 годов. В какой-то степени этот месяц по характеру, по течению погоды просто уникален», — добавил Шувалов.
Что касается весеннего половодья в Подмосковье, Шувалов успокоил жителей региона. Благодаря постепенному таянию критических подъемов воды ожидать не стоит.