Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первую апрельскую грозу
В конце апреля в Москве ожидается первая весенняя гроза. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Синоптики отмечают, что в настоящий момент в столице не может быть грозы. Московская погода в апреле слишком холодная, а возникновению яркого природного явления способствует резкая смена температуры, например, с тепла на холод. Подобные погодные условия ожидаются в столице только ближе к концу месяца, поэтому этой весной не стоит ожидать грозу раньше.
Конечно, иногда появление грозы возможно и в середине апреля, и даже зимой, однако такая вероятность крайне мала.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщало, что в Москве в четверг ожидаются снегопады.
