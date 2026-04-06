«Испортит весеннюю картинку»: Синоптик назвал самый холодный день в Москве на текущей неделе

06 апреля 2026, 13:37

Синоптик Шувалов: самый холодный день в Москве и Подмосковье будет в четверг

Апрель решил сыграть роль марта — правда, ненадолго. После аномально теплого первого весеннего месяца жителей Москвы и Подмосковья ждет резкое похолодание с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками. Однако, по словам синоптиков, к долгожданным майским праздникам погода начнет перестраиваться на «оптимистичный лад»: столбики термометров поднимутся до +12°C, а солнце вернется в регион.





Руководителяь прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что начало второй декады апреля огорчит любителей тепла.





«Хорошее слово — "расплата" за жару в марте. Действительно, апрель решил сыграть роль марта. На какое-то время. Но, к счастью, не слишком продолжительное», — пояснил синоптик.

«Самый холодный день у нас — четверг, температура не выше 2–4° тепла в дневные часы, ночью ожидается около нуля, и заряды мокрого снега — на целый день. В пятницу к концу дня вероятность мокрого снега идет к нулю, затем идет рост давления», — предупредил синоптик.

«Здесь нам на помощь придет этот март, за который мы расплачиваемся. Потому что земля теплая. И если даже снег ляжет, то только на несколько часов, не более того. Это немножечко освежит, взбодрит зеленую картинку. Настоящая весна вернется в столицу именно к выходным, когда многие начнут готовиться к светлому празднику. Ожидается температура до +12°C», — заверил собеседник.