«Армия Человека-паука против Колобка»: Кинокритик объяснил суть грязной истории с нашумевшими фильмами

11 августа 2026, 16:17

Кинокритик Шнейдеров: армия «Человека-паука» намного больше, чем у «Колобка»

Фото: скриншот из тизера «Колобок»

Конфликт между «Человеком-пауком» и «Колобком» в российском прокате закончился разгромом отечественной картины. Почему столкновение двух премьер было заранее проигрышным для сказочной франшизы?





Кинокритик, киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» отметил, что с «Колобком» случилась абсолютно конфликтная ситуация из-за глупости.





«На мой взгляд, "Колобок" мог пройти гораздо лучше, если бы прокатчики перенесли дату премьеры "Человека-паука". Потому что армия фанатов "Человека-паука" гораздо многочисленнее и активнее армии остачертевшей франшизы "Последний богатырь" и общей остачертевшей возни вокруг русских народных сказок», — сказал он.

«Главное, чтобы это было до выхода "Колобка" в прокат. И, конечно, был обрушен рейтинг, объявлен фактически бойкот. На это все повлиял грандиозный просчёт прокатчика вступить в схватку. Особенно, когда ассоциация владельцев кинотеатров практически встала на колени перед пиратами, умоляя их отложить выпуск "Человека-паука", угрожая прекращением дальнейшего сотрудничества», — объяснил он.