«Всё, что неоднозначно»: Кинокритик предсказал упадок российского кино

17 декабря 2025, 21:42

Кинокритик Шпагин: новый закон о штрафах может «обеднить» российское кино

Фото: Istock/nicoletaionescu

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что закон о многомиллионных штрафах за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, может ухудшить состояние российского кино.





В беседе с «Татар-информ» Шпагин подчеркнул, что после 2022 года российский кинематограф вышел на новый уровень, но новый закон грозит остановить эту тенденцию.

«После такого нововведения, наверное, будет всё меньше и меньше качественного кино. Куда легче возвращаться к привычным примитивным темам», — считает он.

«Всё, что неоднозначно — сразу же вызовет напряжение. А искусство само по себе базируется на неоднозначности и парадоксальности. Искусство должно смотреть в бездну и открывать сложные проблемы о реальности», — посетовал он.