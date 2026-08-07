«Развлекательная дрянь»: Кинокритик назвал бойкот «Колобка» неэффективным
Кинокритик Сушко заявил, что бойкот не повлиял на старт «Колобка» в прокате
Кинокритик Анатолий Сушко рассказал, что бойкот «Колобка» не повлиял на стартовые сборы, а кассовые показатели не подтверждают разговоры о массовом отказе зрителей.
В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что перенос «Человека-паука» вызвал недовольство, но аудитории этих фильмов не пересекаются.
«Я ни в коем случае «Колобка» не защищаю. Скорее всего, он мне не понравится. Потому что мне не нравится ни один из фильмов всей этой франшизы «Последний богатырь». Яркая, броская, развлекательная дрянь. Суть в том, что бойкоты не работают, а подобные новости лишь повышают к фильму интерес. Соберёт «Колобок» достаточно денег, ведь слишком сильно нынче на Руси любят всякую сказочную дрянь», — подчеркнул кинокритик.Отмечается, что продажи билетов до премьеры достигли 15 млн рублей, первый день принёс 70 млн. По оценке Сушко, за уикенд фильм может собрать 250–300 млн, а затем — один миллиард.