«Развлекательная дрянь»: Кинокритик назвал бойкот «Колобка» неэффективным

07 августа 2026, 16:21

Кинокритик Сушко заявил, что бойкот не повлиял на старт «Колобка» в прокате

Фото: Istock/LeMusique

Кинокритик Анатолий Сушко рассказал, что бойкот «Колобка» не повлиял на стартовые сборы, а кассовые показатели не подтверждают разговоры о массовом отказе зрителей.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что перенос «Человека-паука» вызвал недовольство, но аудитории этих фильмов не пересекаются.

«Я ни в коем случае «Колобка» не защищаю. Скорее всего, он мне не понравится. Потому что мне не нравится ни один из фильмов всей этой франшизы «Последний богатырь». Яркая, броская, развлекательная дрянь. Суть в том, что бойкоты не работают, а подобные новости лишь повышают к фильму интерес. Соберёт «Колобок» достаточно денег, ведь слишком сильно нынче на Руси любят всякую сказочную дрянь», — подчеркнул кинокритик.