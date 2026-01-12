«Это пугает»: Кинокритик высказался о нашумевшей премьере «Буратино» и объяснил, почему картина провальна

12 января 2026, 11:48

Кинокритик Шнейдеров: «Буратино» не подходит ни детям, ни взрослым

Кадр из трейлера фильма «Буратино»

Нашумевшая кинопремьера «Буратино» собирает множество самых разных отзывов. Кто-то говорит, что это красиво и просто, а некоторые уверены, что подобный ремейк искажает восприятие традиционной сказки.





Кинокритик, киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» заявил, что тенденция заниматься экранизациями русский народных сказок пугает.





«Это тревожная тенденция, говорящая о жесткости цензуры в современном российском кинематографе. "Буратино" получился нестандартный: это всё-таки смесь Пиноккио и Буратино. Мне кажется, что это кино не для детей, а для взрослых, но и тут есть нюанс — фильм для детей слишком сложный, а для взрослых простоват», — сказал он.

Кадр из трейлера фильма «Буратино»



«Непонятно, для чего в этом фильме нужны Лиса Алиса и Кот Базилио. Эти персонажи выглядят как абсолютно вставные. Некоторые сцены тоже кажутся лишними — можно было бы сделать на полчаса короче точно», — высказался кинокритик.