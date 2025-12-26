«Аромат мандарина»: Кинологи рассказали, чем занять собаку в новогодний период

26 декабря 2025, 10:22

Кинолог Голубев: можно для собаки сделать адвент-календарь

Фото: iStock/ulkas

Новогодние праздники — это возможность освоить с собакой новую интересную активность. Ноузворк — это дисциплина, в которой питомец ищет спрятанные предметы с помощью своего нюха. Запах мандарина не является классическим вариантом для собак, что сделает задачу более сложной. К тому же такое упражнение отлично впишется в праздничную атмосферу.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя забывать об определенных мерах безопасности.



«Сам по себе мандарин не является высокотоксичным продуктом, но его употребление нежелательно. Поэтому лучше использовать эфирное масло либо корки мандарина именно ради запаха. Сам фрукт давать питомцу не стоит», — предупредил он.

Новогодние подарки

Адвент-календарь

«Раскопай»