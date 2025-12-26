«Аромат мандарина»: Кинологи рассказали, чем занять собаку в новогодний период
Кинолог Голубев: можно для собаки сделать адвент-календарь
Новогодние праздники — это возможность освоить с собакой новую интересную активность. Ноузворк — это дисциплина, в которой питомец ищет спрятанные предметы с помощью своего нюха. Запах мандарина не является классическим вариантом для собак, что сделает задачу более сложной. К тому же такое упражнение отлично впишется в праздничную атмосферу.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя забывать об определенных мерах безопасности.
«Сам по себе мандарин не является высокотоксичным продуктом, но его употребление нежелательно. Поэтому лучше использовать эфирное масло либо корки мандарина именно ради запаха. Сам фрукт давать питомцу не стоит», — предупредил он.
Новогодние подаркиПодготовьте несколько одинаковых коробок. В одну из них положите источник запаха (например, несколько мандаринов или игрушку с эфирным запахом). Дайте собаке понюхать корку и дайте команду «Ищи!». Когда питомец правильно определит коробку, бурно похвалите его и дайте лакомство (но не мандарин).
Адвент-календарьИдея, которая может стать отдельной предновогодней традицией. Но для этого придется проявить настоящую фантазию. Понадобятся 24 небольших предмета: носочки, коробочки, мешочки. Пронумеруйте их. Каждый день, начиная с 1 декабря, кладите по очереди в каждый предмет источник мандаринового запаха или пропитанную им игрушку, которая станет подарком для собаки. Пусть собака найдет «сегодняшний» мешочек с сюрпризом. Каждый день за выполнение команды ее ждет либо угощение, либо подарок.
«Раскопай»Упражнение, которое развивает не только навыки обоняния, но и моторику. Самый простой вариант — использовать контейнер или коробочку из-под киндер-сюрприза, внутрь которого помещается корка мандарина или салфетка с эфирным маслом, и закопать его в сугроб. Если на улице нет снега, можно спрятать предмет среди мячиков в надувном бассейне, коробке или тазике. Скорее всего, питомец будет отвлекаться на другие предметы, но цель — обнаружить именно спрятанный ароматный предмет. Поэтому питомцу придется проявить еще и концентрацию. За выполнение задачи похвалите его, дайте лакомство и разрешите поиграть с игрушками.
10-15 минут занятия будет достаточно. Лучше закончить упражнение на пике интереса, чем когда собаке уже станет скучно. Главная задача – создать прочную положительную ассоциацию между мандариновым запахом и угощением с похвалой. И хотя такие игры могут показаться довольно простыми на первый взгляд, для собаки — это хорошая умственная нагрузка.