Фото: istockphoto / avtk

25 сентября на Руси с трепетом и особыми предосторожностями встречали Артамонов день, или Змеиный день. Считалось, что малейшая оплошность, совершенная в эту дату, могла обернуться длительной чередой неудач и настоящей «чёрной полосой» в жизни. Чтобы избежать бед, наши предки строго соблюдали ряд запретов, главные из которых были связаны с лесными гадами, готовящимися к зимней спячке. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Артамонов день: что это за праздник? Что категорически нельзя делать 25 сентября, чтобы не навлечь беду? Что можно и нужно делать в Артамонов день Погодные приметы на 25 сентября

Артамонов день: что это за праздник?

Фото: istockphoto / SzymonBartosz



Что категорически нельзя делать 25 сентября, чтобы не навлечь беду?

Ходить в лес без крайней необходимости. Это был главный запрет дня. Змеи, ищущие укрытие, становились агрессивными и могли встретиться на любой тропинке. Риск быть укушенным был чрезвычайно высок. Опасались не только яда, но и мистического смысла такой встречи — она считалась дурным предзнаменованием.

Убивать или причинять вред змеям. Это табу распространялось даже на гадов, заползших во двор. Считалось, что змеи — существа, связанные с подземным миром, и их убийство неминуемо влечет месть высших сил. Обидчика ждали болезни, пожары, падеж скота и неурожай в следующем году. Напротив, если змея сама приползла к дому, ее следовало осторожно выпроводить, не причинив вреда — это сулило достаток.

Ломать ветки рябины и рубить деревья. Рябина в этот день была под особой защитой. Ее яркие ягоды считались оберегом от нечистой силы. Тот, кто осмеливался сломать ветку или, тем более, срубить дерево, рисковал «сломать» и свою судьбу, обрекая себя на лишения и неудачи.

Давать взаймы хлеб и продукты. Существовало поверье, что если в Артамонов день поделиться запасами из дома (особенно хлебом), то всю зиму семья будет жить впроголодь, передавая свое благополучие другому. Важно: этот запрет не распространялся на милостыню нуждающимся — в помощи страждущим отказывать было нельзя.

Стричь волосы и ногти. Считалось, что в Змеиный день такая процедура могла не только подорвать здоровье, но и буквально «укоротить» жизнь человека, так как жизненная сила была тесно связана с волосами.

Фото: istockphoto / Алексей Филатов



Что можно и нужно делать в Артамонов день

Собирать рябину. Конец сентября — идеальное время для заготовки этой целебной ягоды. Из нее готовили квас, варенье, замачивали с медом, веря, что она защитит от зимних хворей.

Умыться родниковой водой на рассвете. Женщины и девушки спешили к источникам, чтобы умыться холодной ключевой водой — это сулило сохранение красоты и молодости на весь год.

Сходить в церковь. Поскольку день связан с Отданием праздника Богородицы, хорошим делом считалось посетить храм и помолиться перед ее иконой о семейном благополучии.

Охотиться (с осторожностью). Охотники, не боясь змей (они надевали высокие сапоги), шли в лес. Существовала примета: если подстрелить зайца — осенний промысел будет особенно удачным.

Фото: istockphoto / Ekaterina Oleshko



Погодные приметы на 25 сентября