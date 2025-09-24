Артамонов день 25 сентября: что нельзя делать, иначе в жизни начнётся «чёрная полоса», народные приметы
25 сентября на Руси с трепетом и особыми предосторожностями встречали Артамонов день, или Змеиный день. Считалось, что малейшая оплошность, совершенная в эту дату, могла обернуться длительной чередой неудач и настоящей «чёрной полосой» в жизни. Чтобы избежать бед, наши предки строго соблюдали ряд запретов, главные из которых были связаны с лесными гадами, готовящимися к зимней спячке. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Артамонов день: что это за праздник?По церковному календарю 25 сентября — это день памяти священномученика Автонома, епископа Италийского. На Руси его имя переосмыслили на привычный лад, и святой стал известен как Артамон. Также в этот день завершается (совершается Отдание) праздник Рождества Пресвятой Богородицы, что добавляет дате особого духовного значения.
В народе же день получил более яркое и говорящее название — Змеиный. Считалось, что 25 сентября все змеи массово выползают из полей и лесов, чтобы найти себе тёплое убежище на зиму под корнями деревьев или в норах. Именно эта массовая «миграция» и делала их особенно опасными.
Что категорически нельзя делать 25 сентября, чтобы не навлечь беду?Народные поверья предупреждают: нарушение этих запретов сулит серьезные проблемы, неурожай и долгую полосу неудач.
- Ходить в лес без крайней необходимости. Это был главный запрет дня. Змеи, ищущие укрытие, становились агрессивными и могли встретиться на любой тропинке. Риск быть укушенным был чрезвычайно высок. Опасались не только яда, но и мистического смысла такой встречи — она считалась дурным предзнаменованием.
- Убивать или причинять вред змеям. Это табу распространялось даже на гадов, заползших во двор. Считалось, что змеи — существа, связанные с подземным миром, и их убийство неминуемо влечет месть высших сил. Обидчика ждали болезни, пожары, падеж скота и неурожай в следующем году. Напротив, если змея сама приползла к дому, ее следовало осторожно выпроводить, не причинив вреда — это сулило достаток.
- Ломать ветки рябины и рубить деревья. Рябина в этот день была под особой защитой. Ее яркие ягоды считались оберегом от нечистой силы. Тот, кто осмеливался сломать ветку или, тем более, срубить дерево, рисковал «сломать» и свою судьбу, обрекая себя на лишения и неудачи.
- Давать взаймы хлеб и продукты. Существовало поверье, что если в Артамонов день поделиться запасами из дома (особенно хлебом), то всю зиму семья будет жить впроголодь, передавая свое благополучие другому. Важно: этот запрет не распространялся на милостыню нуждающимся — в помощи страждущим отказывать было нельзя.
- Стричь волосы и ногти. Считалось, что в Змеиный день такая процедура могла не только подорвать здоровье, но и буквально «укоротить» жизнь человека, так как жизненная сила была тесно связана с волосами.
Что можно и нужно делать в Артамонов деньЧтобы день прошел с пользой и принес удачу, наши предки советовали:
- Собирать рябину. Конец сентября — идеальное время для заготовки этой целебной ягоды. Из нее готовили квас, варенье, замачивали с медом, веря, что она защитит от зимних хворей.
- Умыться родниковой водой на рассвете. Женщины и девушки спешили к источникам, чтобы умыться холодной ключевой водой — это сулило сохранение красоты и молодости на весь год.
- Сходить в церковь. Поскольку день связан с Отданием праздника Богородицы, хорошим делом считалось посетить храм и помолиться перед ее иконой о семейном благополучии.
- Охотиться (с осторожностью). Охотники, не боясь змей (они надевали высокие сапоги), шли в лес. Существовала примета: если подстрелить зайца — осенний промысел будет особенно удачным.