Гороскоп для каждого знака зодиака с 8 по 14 сентября
В деловой сфере надо учиться, узнавать новое, дискутировать и отстаивать свою точку зрения. В любви хорошо демонстрировать чувства и симпатию. В сфере здоровья важен полноценный сон и налаженный распорядок дн
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну лучше исключить споры и категоричность высказываний. Подъем сил следует направить на решение сложных задач.
У Тельца появятся новые знакомства. Наступает время приятного общения и установления значимых связей.
Близнецы почувствуют всплеск интеллектуальной активности и проявят любознательность. Они легко решат то, что давно откладывали.
Раку надо поделиться с окружающими своим хорошим настроением. Его приподнятое состояние духа даст ему сил и вдохновит единомышленников.
Лев окажется в центре внимания. Его достижения заметят и оценят по достоинству.
Дева сможет сконцентрироваться и не станет отвлекаться на бесполезное. Она направит мыслительную деятельность на самосовершенствование.
Весам нужно продумать свои траты, инвестиции и не надо торопиться с вложениями. У них откроется новый источник дохода.
К Скорпиону придет почет и уважение. Он обретет уверенность в себе покажет себя с лучшей стороны.
Стрельцу придется отстоять себя и свои убеждения. Сохранение репутация и потребует значительных сил.
Козерогу поможет упрямство и умение стоять на своём. Он сможет довести до идеала значимые мелочи.
Водолею надо проявить милосердие и доброту к семье. Щедрость и благородство украсят его в глаза близких.
Рыбам благоприятно записать свои идеи и планы. Они изобретут нестандартные пути решения и усовершенствуют ведение дел.
