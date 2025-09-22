Пётр и Павел Рябинники 23 сентября: Почему нельзя ругаться и оставлять дом в беспорядке, народные приметы
В народном календаре 23 сентября отмечается день Петра и Павла Рябинников. Этот праздник так назвали из-за того, что на Руси в это время справляли праздник Рябинки, а православная церковь почитала память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Исторические и духовные корни праздника
Епископы Никейские Петр и Павл, жили в IX веке. Они были уроженцами Никеи, проповедниками христианства, пострадавшими во времена гонений при императоре Льве Исаврянине. Несмотря на то, что он также был христианином, его борьба со сторонниками иконопочитания привела к многочисленным жертвам среди верующих. Согласно преданию, святители Пётр и Павел приложили немалые усилия, чтобы чудотворная икона Божией Матери Никейская не была уничтожена.
В России этот день известен как «Петр и Павел Рябинники» или «Петр-Павел Осенний». Название связано с тем, что к этому моменту рябина, повывав на первых заморозках, теряет свою горечь и становится пригодной для сбора и переработки. В народе даже существовала поговорка: «С летнего Петрова дня ешь землянику, а с осеннего – рябину».
Рябина в народных верованиях
Рябина считалась одним из самых магических и целебных растений в славянской традиции. Ей приписывали множество свойств, и она активно использовалась в быту, медицине и обрядах.
Ветки рябины развешивали над входом в дом, под крышей, а также на окнах. Считалось, что они оберегают жилище от злых духов, сглаза и порчи. Было поверье, что если нечистая сила мучает человека, достаточно очертить вокруг себя рябиновой веткой — и нечисть исчезнет. Даже леший, по поверьям, боялся рябиновой палочки.
Рябину использовали для лечения различных недугов. Настои и настойки из ягод применяли при простуде, болях в сердце, желудке и суставах. Чай из рябины пили при бессоннице и давали беспокойным детям. Существовал даже специфический обряд от зубной боли: нужно было погрызть рябину и приговаривать: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь – всю тебя изгрызу».
Рябину считали женским деревом и использовали в свадебных обрядах. Невесту украшали гроздьями рябины, дарили ей веточки, чтобы обеспечить счастливую семейную жизнь. Считалось, что рябина может улучшить отношения между супругами и помочь найти вторую половинку.
Традиции дня Петра и Павла Рябинников
- Сбор и заготовка рябины: Главной традицией дня был сбор рябины. Ягоды сушили, варили из них компоты, квас, готовили наливки и настойки. Важным правилом было не обрывать все ягоды с дерева — часть нужно было оставить для птиц, чтобы они могли кормиться зимой.
- Защита дома: Хозяйки развешивали рябиновые гроздья под крышей и над дверьми, чтобы защитить дом от нечистой силы и привлечь удачу в новом году.
- Семейные трапезы и общение: Считалось хорошей приметой собраться за семейным обедом или ужином, пригласить родственников. После трапезы часто пели и плясали, что укрепляло семейные узы.
- Молитвы и посещение церкви: Утро начинали с посещения церкви, где молились святым Петру и Павлу, прося у них защиты от недугов, семейных раздоров и несправедливости.
Что нельзя делать 23 сентября
Запрет на беспорядок в доме. Считалось крайне важным навести идеальную чистоту в жилище накануне праздника. Беспорядок и грязь привлекали нечистую силу. Наши предки верили, что злые духи, ищущие пристанища, могли поселиться в пыльных углах, среди разбросанных вещей. Это сулило разлад в семье, постоянные ссоры и болезни домочадцев. Хозяйки тщательно мыли полы, вытирали пыль, раскладывали всё по местам. Чистый дом не только был защищен от нечисти, но и символизировал порядок и гармонию, которые привлекали благополучие.
Запрет на ругань, скандалы и сквернословие. Это был один из самых главных запретов. День посвящали памяти святых, поэтому любая ссора считалась большим грехом. Повышенный голос и бранные слова, произнесенные в этот день, могли «обидеть» домового и святых покровителей дня, лишив семью их защиты. Ссора на Петра и Павла, по приметам, предвещала долгие раздоры в семье в течение всего года.
Запрет на темноту в комнатах. Тьма и мрак, как и беспорядок, были пристанищем для всего дурного. Тусклый, неухоженный дом символизировал угасание жизни и мог притянуть беду. В течение дня в доме открывали ставни, впуская солнечный свет. Вечером обязательно зажигали лампаду или свечу, чтобы свет отгонял злые силы и символизировал благополучие семьи.
Запрет на пренебрежительное отношение к рябине. Поскольку день был посвящен рябиннику, к самому дереву относились с особым почтением. Запрещалось ломать ветки рябины без серьезной нужды, рубить дерево или использовать его на дрова. Рябина считалась сильным оберегом и почти священным деревом. Нанести ей вред значило навлечь на себя несчастье. Существовало конкретное поверье, что тот, кто сломает или срубит рябину в этот день, будет страдать от сильной зубной боли или болезней ротовой полости.
Приметы
- Журавли клином летят — к скорым холодам.
- Лист на рябине желтеет — к скорой и холодной зиме.
- Если грибов в лесу много — зима будет снежная.
- Много ягод на рябине — осень будет дождлива, а зима сурова.