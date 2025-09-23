Федорины вечёрки 24 сентября: как не обидеть домового и сохранить благополучие в семье, народные приметы
В народном календаре 24 сентября отмечаются Федорины вечёрки. С этого момента женщины и девушки занимались заготовкой капусты на зиму, а так же пряли и вышивали, рассказывая интересные истории и шутки. Эти собрания получили название капустники. Православная же церковь в это время чтит память преподобной Феодоры Александрийской — подвижницы, жившей в V веке. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаФедорины вечёрки у восточных славян был своеобразным рубежом, завершающим летний сезон и знаменующим приближение осени и зимы. Народное название праздника произошло от имени святой Феодоры, в честь которой православная церковь совершает память в этот день. Чаще всего речь идет о Феодоре Александрийской, жившей в V веке.
Согласно житию, она была молодой женщиной, которая, желая посвятить себя Богу, переоделась в мужчину и под именем Феодор поступила в мужской монастырь, где многие годы провела в подвиге поста и молитвы, и лишь после ее смерти открылась ее тайна. На Руси имя Феодора быстро превратилось в более привычную и ласковую форму — Федора.
Традиции и обряды Федориных вечёрок
Начало осенних посиделок (вечёрок). С Федориного дня начинался период девичьих и молодежных посиделок. Девушки собирались в одной избе (чаще всего у вдовы или пожилой одинокой женщины), чтобы вместе заготавливать капусту, прясть, шить, вышивать, вязать и петь песни. Такие собрания были не только работой, но и важным элементом общения, знакомства и сватовства. Парни приходили на эти вечёрки, чтобы пообщаться с девушками, присмотреть себе невесту.
Завершение полевых работ. К 24 сентября старались полностью убрать с полей лен, коноплю и унести последние снопы. С этого времени начиналась активная подготовка к зиме: утепляли избы, конопатили щели, приводили в порядок хозяйственные постройки. Сбор урожая. Собирали последние осенние дары: репу, свеклу, морковь, хрен. Обязательно готовили блюда из репы, которая была одним из главных продуктов на столе в этот праздник.
Что нельзя делать 24 сентября
Федорин день был рубежным, переходным периодом. Люди готовились к встрече зимы, и любое неверное действие могло, по мнению предков, нарушить хрупкую гармонию и «отпугнуть» благополучие. Запреты были призваны обезопасить хозяйство, здоровье и семейный лад на долгую зиму.
Нельзя было оставлять на ночь немытую посуду и недоеденную пищу. К вечеру в доме должна была быть идеальная чистота. Всю посуду мыли, крошки со стола выметали, остатки еды убирали. Считалось, что оставленная пища «притягивает» нечистую силу, болезни и ссоры. Чистый стол и пустая посуда символизировали порядок и готовность к новому дню, а также уважение к дому и его духу-хранителю — домовому.
Нельзя было выносить мусор из избы после захода солнца. Все хозяйственные дела, связанные с «выносом» чего-либо со двора, старались завершить до темноты. Этот запрет был напрямую связан с верой в домового. Считалось, что с мусором или сором, вынесенным ночью, можно было случайно «вымести» и самого домового, а без его покровительства дом лишался защиты и удачи.
Не начинали важных новых дел, особенно связанных с большими тратами. Крупные сделки, начало строительства или дальние поездки старались отложить. День считался переходным и поэтому нестабильным. Начинать в такое время что-то глобальное считалось рискованным — дело могло не состояться и рассыпаться.
Приметы
- Если утром на Федору был иней — ждали раннюю и холодную зиму.
- Журавли и гуси уже улетели на юг — к скорым морозам и короткой осени.
- Если восход солнца был багряным — готовились к ветреной и дождливой погоде.
- Дождливый день на Федору сулил затяжную, мокрую осень.