В народном календаре 24 сентября отмечаются Федорины вечёрки. С этого момента женщины и девушки занимались заготовкой капусты на зиму, а так же пряли и вышивали, рассказывая интересные истории и шутки. Эти собрания получили название капустники. Православная же церковь в это время чтит память преподобной Феодоры Александрийской — подвижницы, жившей в V веке. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





