«Артроз ждет нас всех»: Врач рассказал, кому, когда и почему нельзя тянуть с операцией
Врач Беляков: если болит колено, то нужно немедленно идти к врачу
Артроз коленного сустава рано или поздно настигает почти каждого. Вопрос только в том, когда это случится и удастся ли отсрочить эндопротезирование.
Врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие признаки говорят о том, что консервативное лечение уже бессильно, почему мышцы нужно качать до операции, и как современная роботизированная навигация делает протезы «золотым ключиком».
«Артроз ждёт нас всех. Вопрос — какой сустав пострадает первым. Боксёр — плечо, мотоциклист — запястный, а у бегунов и хоккеистов — колени. Поставят протезы всем, кто доживёт. Но задача врача — отсрочить этот момент», — сказал он.
По словам эксперта, к эндопротезированию нужно подходить осознанно: укрепить мышцы, снизить вес, выбрать правильную тактику (частичный или тотальный протез). Современная роботизированная навигация позволяет сделать опилы с точностью до миллиметра.
«Смотрим рентген: если замечаются крупные остеофиты (костные шипы, как сосульки), суставная щель сужена так, что туда не пробраться артроскопом, то сустав перестаёт нормально двигаться, и тогда — эндопротезирование. Но решаем не только по суставу, но и по человеку: индекс массы тела, готовность к долгой реабилитации. Перед протезированием обязательно качать мышцы! Пациенты с хронической болью щадят ногу, и бедро худеет. Готовиться нужно за 2–3 месяца до операции», — объяснил Беляков.
Он добавил, что главное — не доводить до крайности: если боль не даёт спать, колено блокируется или вы не можете спуститься с лестницы — идите к врачу сейчас, а не когда «припрёт».