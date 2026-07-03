«Артроз ждет нас всех»: Врач рассказал, кому, когда и почему нельзя тянуть с операцией

03 июля 2026, 11:03

Врач Беляков: если болит колено, то нужно немедленно идти к врачу

Фото: iStock/Dima Berlin

Артроз коленного сустава рано или поздно настигает почти каждого. Вопрос только в том, когда это случится и удастся ли отсрочить эндопротезирование.





Врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие признаки говорят о том, что консервативное лечение уже бессильно, почему мышцы нужно качать до операции, и как современная роботизированная навигация делает протезы «золотым ключиком».





«Артроз ждёт нас всех. Вопрос — какой сустав пострадает первым. Боксёр — плечо, мотоциклист — запястный, а у бегунов и хоккеистов — колени. Поставят протезы всем, кто доживёт. Но задача врача — отсрочить этот момент», — сказал он.

«Смотрим рентген: если замечаются крупные остеофиты (костные шипы, как сосульки), суставная щель сужена так, что туда не пробраться артроскопом, то сустав перестаёт нормально двигаться, и тогда — эндопротезирование. Но решаем не только по суставу, но и по человеку: индекс массы тела, готовность к долгой реабилитации. Перед протезированием обязательно качать мышцы! Пациенты с хронической болью щадят ногу, и бедро худеет. Готовиться нужно за 2–3 месяца до операции», — объяснил Беляков.