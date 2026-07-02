Врач рассказала, каким должно быть питание детей-диабетиков летом

02 июля 2026, 14:02

Врач Мкртычева: у детей-диабетиков летом не должно быть много перекусов

Фото: iStock/geckophotos

Соблюдение режима питания летом критически важно для детей с сахарным диабетом. Иначе это может привести глобальным проблемам.





Врач-эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева в беседе с «Радио 1» отметила, что летом дети часто отказываются от полноценных обедов в пользу перекусов на бегу, а это опасный путь.





«Длительных промежутков голода у ребенка с диабетом быть не должно, потому что это всегда риск гипогликемии. При физической активности это может случиться резко. Завтрак, обед, ужин обязательно должны быть. Но слишком частых перекусов стоит избегать — если вы едите каждый час, доза инсулина еще не израсходована, это тоже риск тяжелой гипогликемии», — сказала она.

«Лето — пора клубники, вишни и абрикосов. Родители часто боятся давать их детям-диабетикам, но это мифы. Все фрукты можно: это полезно, никаких предрассудков быть не должно. Но опять-таки всё должно быть правильно посчитано. Нужно считать углеводы, рассчитывать на них дозу инсулина, укалывыть — и всё будет прекрасно, проконтролировав после этого сахар», — объяснила Мкртычева.